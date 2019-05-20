«Либо статья заказная, либо журналистам скандал нужнее». Председатель совета директоров «Коммерсанта» — о причинах увольнения журналистов
Председатель совета директоров «Коммерсанта», представитель владельца ИД Алишера Усманова Иван Стрешинский заявил, что увольнение журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова не имеет отношения к содержанию статьи о Валентине Матвиенко. Об этом он рассказал изданию The Bell.
По словам Стрешинского, он получил данные о том, что публикация может быть заказной и попросил главреда «Коммерсанта» Владимира Желонкина проверить эту информацию. Но журналисты отказались раскрыть источник и «доказать добросовестность своей работы».
«Сама эта ситуация является нарушением внутренних правил ИД и субординации. В разговоре, который у меня состоялся с Глебом Черкасовым, я также объяснил свою позицию, после чего Черкасов попросил время на урегулирование конфликта. Я сказал, что при наличии подтверждения от Желонкина о том, что статья не заказная, решение об увольнении можно отменить, и дал на это 3 дня, — сказал The Bell Стрешинский. — В указанные сроки никакого подтверждения добросовестности не было предоставлено — это яркое свидетельство того, что либо статья заказная, либо журналистам скандал нужнее. Но на шантаж мы не поддадимся».
Сафронов и Иванов сообщили, что увольняются «не по своей воле, а в соответствии с решением акционера».
Вслед за Ивановым и Сафроновым об уходе объявил весь отдел политики.
Более 120 сотрудников, оставшихся в издании, в открытом письме сообщили, что в ближайшее время «Коммерсант» не будет писать о российской политике. Они назвали ситуацию прямым давлением на журналистов.