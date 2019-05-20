Председатель совета директоров «Коммерсанта», представитель владельца ИД Алишера Усманова Иван Стрешинский заявил, что увольнение журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова не имеет отношения к содержанию о Валентине Матвиенко. Об этом он рассказал изданию The Bell.

По словам Стрешинского, он получил данные о том, что публикация может быть заказной и попросил главреда «Коммерсанта» Владимира Желонкина проверить эту информацию. Но журналисты отказались раскрыть источник и «доказать добросовестность своей работы».

Сафронов и Иванов сообщили, что увольняются «не по своей воле, а в соответствии с решением акционера».

Вслед за Ивановым и Сафроновым об уходе объявил весь отдел политики.

Более 120 сотрудников, оставшихся в издании, в открытом письме сообщили, что в ближайшее время «Коммерсант» не будет писать о российской политике. Они назвали ситуацию прямым давлением на журналистов.