Из московских школ из-за сообщений о минировании эвакуировали около пяти тысяч человек

Из московских школ 20 мая эвакуировали около 5 тысяч человек из-за сообщений о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Угрозы, по данным на 13:00 мск, получили в примерно 15 школах и колледжах. Сообщения поступали «в основном по электронной почте», пишет «Интерфакс». Данных об обнаружении взрывчатки в каком-либо из учебных заведений нет.

Сообщения об угрозе взрыва получили, в частности, в двух колледжах полиции, сообщает ТАСС.

Массовые проверки из-за сообщений об угрозе взрыва происходят в России регулярно с осени 2017 года, когда по всей стране за несколько месяцев были эвакуированы более двух миллионов человек.