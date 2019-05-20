Из московских школ из-за сообщений о минировании эвакуировали около пяти тысяч человек
Источник: Интерфакс
Требует подтверждения
Из московских школ 20 мая эвакуировали около 5 тысяч человек из-за сообщений о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Угрозы, по данным на 13:00 мск, получили в примерно 15 школах и колледжах. Сообщения поступали «в основном по электронной почте», пишет «Интерфакс». Данных об обнаружении взрывчатки в каком-либо из учебных заведений нет.
Сообщения об угрозе взрыва получили, в частности, в двух колледжах полиции, сообщает ТАСС.
Массовые проверки из-за сообщений об угрозе взрыва происходят в России регулярно с осени 2017 года, когда по всей стране за несколько месяцев были эвакуированы более двух миллионов человек.