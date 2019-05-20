Главы СБУ и Минобороны Украины подали в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Украины Степан Полторак подали в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

В речи во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки глав СБУ, Минобороны и Генпрокуратуры, призвал уйти в отставку правительство, а также заявил, что распускает Верховную Раду. Генпрокурор Юрий Луценко о своей отставке пока не объявлял.