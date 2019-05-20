Арт-группа «Война» сообщила об аресте своего лидера Олега Воротникова

сообщила в твиттере, что ее лидер Олег Воротников арестован в Германии. На сайте группы сообщается, что ему срочно нужен юрист в Берлине.

Другие источники, в том числе власти Германии, эту информацию пока не подтвердили.

Ранее «Война» сообщила, что власти Австрии объявили Воротникова в международный розыск по обвинениям в незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации.