Австрия объявила в международный розыск лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова

Австрийская полиция объявила лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова в международный розыск, сообщает официальный твиттер «Войны».

Воротникова обвиняют в незаконном обороте оружия, а также создании боевой антифашистской организации и руководстве ею. Она была создана с целью «сопротивления установлению фашистского режима в Австрии», утверждал ранее Воротников.

9 мая лидеру «Войны» заочно предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщает сайт арт-группы. В случае поимки ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Олег Воротников (Вор) вместе с женой Натальей Сокол (Коза) и детьми уехал из России в 2013 году, опасаясь уголовного преследования по о применении насилия к полицейскому. Власти РФ объявили его в международный розыск, который был прекращен в 2017 году.

После отъезда из России Воротников и Сокол жили в нескольких странах Европы. Сообщалось, что в Австрию они приехали весной 2018 года. В сентябре Сокол была арестована как сообщница Воротникова по делу о незаконном обороте оружия и организации Der Krieg. Судьба троих детей пары неизвестна.

Арт-группа «Война» была создана в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.