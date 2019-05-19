В трансляции «Евровидения» из Израиля дважды появился флаг Палестины. У танцоров Мадонны и группы из Исландии

В прямую трансляцию финала песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Израиле, дважды попал флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.

Первый раз это произошло во время песни Мадонны, выступавшей после конкурсантов в качестве приглашенного гостя. На спинах у двух танцоров из ее группы были нашиты два флага — Израиля и Палестины.

Растяжку с флагом Палестины также развернула представлявшая Исландию группа Hatari во время подсчета голосов.

Европейский вещательный союз, организовывающий «Евровидения», по окончании конкурса осудил появление флагов и пообещал, что «последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой».

По правилам «Евровидения», на конкурсе не допускаются политические высказывания.