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Я такое не смотрю, но 12 баллов отдаю Выбираем лучшую песню «Евровидения»

Прямо сейчас в Израиле проходит финал международного конкурса «Евровидение-2019». Его самая интригующая часть — голосование, в котором страны отдают соперникам от 1 до 12 баллов, чтобы выбрать лучшее выступление. Выбор зрителей и жюри часто критикуют за необъективность: многие голосуют за музыкантов из соседних стран. А кому бы отдали 12 баллов вы? Проголосуйте! (Но не за Сергея Лазарева — голосовать за свою страну нельзя).

And twelve points go to…

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Фото: Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA