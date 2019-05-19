Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении». Победителем стал певец из Нидерландов

Победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве одержал представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с композицией «Arcade». По итогам голосования зрителей и жюри он набрал 492 балла.

Duncan Laurence — Arcade — The Netherlands — LIVE — Second Semi-Final — Eurovision 2019 Eurovision Song Contest

Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд с песней «Soldi»; в финале он набрал 465 баллов. Сергей Лазарев, представлявший Россию с композицией «Scream», оказался на третьей строчке, набрав 369 баллов.

В 2016 году Лазарев выступал от России на «Евровидении» в Стокгольме. Тогда он тоже занял третье место.