Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна с активистами Greenpeace, которые пытались забраться на платформу «Газпрома»

Россия и Нидерланды объявили об урегулировании спора из-за задержания в 2013 году судна «Арктик Санрайз» с активистами Greenpeace, которые пытались забраться на российскую нефтедобывающую платформу «Приразломная».

Россия, утверждает агентство Reuters со ссылкой на Greenpeace, выплатит организации компенсацию в размере 2,7 миллиона евро — то есть в два раза меньше, чем в 2017 году постановил Арбитражный суд в Гааге.

В сообщениях министерств иностранных дел России и Нидерландов выплата компенсации не упоминается. Страны объявили, что договорились выделить дополнительные деньги на повышение «эффективности поддержки» совместных исследований в российской Арктике.

Российские пограничники захватили судно «Арктик Санрайз» 19 сентября 2013 года. Были задержаны 30 человек, в том числе фотограф Денис Синяков. Задержанные провели в СИЗО два месяца; их сперва обвинили в пиратстве, затем в хулиганстве и в итоге амнистировали.

Нидерланды, под флагом которых ходил «Арктик Санрайз», потребовали от РФ компенсации. Гаагский суд вынес решение в пользу нидерландской стороны в 2015 году, решив, что Россия нарушила Конвенцию ООН о морском праве. Россия в процессе не участвовала и решение не признала.