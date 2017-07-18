Россию обязали выплатить пять миллионов евро за задержание судна Greenpeace. Активисты пытались забраться на платформу «Газпрома»
Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,39 миллиона евро компенсации за задержание в 2013 году судна «Арктик Санрайз» (оно ходит под флагом Нидерландов) с активистами Greenpeace на борту. О решении, вынесенном 10 июля, пресс-служба суда сообщила 18 июля.
В сумму компенсации входят почти 1,7 миллиона евро компенсации за ущерб, причиненный судну и 2,4 миллиона евро компенсации материального ущерба людям, которые находились на борту. Компенсацию нематериального вреда арбитраж оценил в 600 тысяч евро.
Еще 625 тысяч евро — компенсация за часть арбитражных издержек, оплаченных Нидерландами. Согласно решению суда, Нидерланды также имеют право взыскать с России проценты с этих сумм.
Решение в пользу Нидерландов, требовавших у России компенсации за задержание судна, было вынесено еще в августе 2015 года, но конкретная сумма тогда названа не была. Тогда Гаагский суд признал, что Россия нарушила Конвенцию ООН о морском праве.
Россия в процессе не участвовала. МИД РФ заявлял, что Гаагский суд «не имеет юрисдикции по этому делу».
19 сентября 2013 года российские пограничники захватили судно «Арктик Санрайз», на котором находились активисты Greenpeace, пытавшиеся забраться на российскую нефтедобывающую платформу «Приразломная». Были задержаны 30 человек, в том числе фотограф Денис Синяков. Два месяца задержанные провели в СИЗО. Их обвиняли в пиратстве, затем обвинение переквалифицировали на статью «хулиганство», а в итоге задержанных амнистировали.