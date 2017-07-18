Россию обязали выплатить пять миллионов евро за задержание судна Greenpeace. Активисты пытались забраться на платформу «Газпрома»

Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,39 миллиона евро компенсации за задержание в 2013 году судна «Арктик Санрайз» (оно ходит под флагом Нидерландов) с активистами Greenpeace на борту. О решении, вынесенном 10 июля, пресс-служба суда сообщила 18 июля.

В сумму компенсации входят почти 1,7 миллиона евро компенсации за ущерб, причиненный судну и 2,4 миллиона евро компенсации материального ущерба людям, которые находились на борту. Компенсацию нематериального вреда арбитраж оценил в 600 тысяч евро.

Еще 625 тысяч евро — компенсация за часть арбитражных издержек, оплаченных Нидерландами. Согласно решению суда, Нидерланды также имеют право взыскать с России проценты с этих сумм.