РАН отказалась от планов присвоить звание почетного профессора патриарху Кириллу
Российская академия наук не будет присваивать звание почетных профессоров главе РПЦ патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщила представитель РАН Светлана Попова.
На вопрос корреспондента «Открытых медиа» о том, остаются ли в силе планы по внесению изменений в устав РАН для того, чтобы присудить это звание главе Русской православной церкви, представитель академии ответила: «Эти планы в силе не остаются». С чем это связано, Светлана Попова не объяснила.
РАН объявила о том, что патриарху Кириллу и Матвиенко будут присвоены звания почетных профессоров, в середине января. В академии сообщали, что это произойдет на ближайшем заседании президиума, однако затем сначала сообщили, что звания присвоят «в другой раз», а потом назвали первоначальный анонс ошибкой.
Звания «Почетный профессор Российской академии наук» в уставе академии с 2014 года нет. Тем не менее, с тех пор это звание присваивалось дважды — генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.