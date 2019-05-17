РАН отказалась от планов присвоить звание почетного профессора патриарху Кириллу

Российская академия наук не будет присваивать звание почетных профессоров главе РПЦ патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщила представитель РАН Светлана Попова.

РАН объявила о том, что патриарху Кириллу и Матвиенко будут присвоены звания почетных профессоров, в середине января. В академии сообщали, что это произойдет на ближайшем заседании президиума, однако затем сначала сообщили, что звания присвоят «в другой раз», а потом назвали первоначальный анонс ошибкой.

Звания «Почетный профессор Российской академии наук» в уставе академии с 2014 года нет. Тем не менее, с тех пор это звание присваивалось дважды — генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.