Один из крупнейших чартерных перевозчиков России отменил питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России с 1 июня перестанет предлагать питание пассажирам эконом-класса на рейсах длительностью меньше пяти часов.

Пассажирам будут предлагать лишь воду и горячие напитки.

Решение, заявили в авиакомпании, позволит сохранить цену на перелеты на прежнем уровне в условиях подорожания топлива и увеличения аэропортовых сборов.

Подорожание авиационного топлива в 2018 году обошлось российским авиакомпаниям в 50 миллиардов рублей дополнительных издержек. «Аэрофлот» из-за этого трижды за год поднимал топливный сбор на внутренних рейсах.