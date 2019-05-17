Один из крупнейших чартерных перевозчиков России отменил питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air с 1 июня перестанет предлагать питание пассажирам эконом-класса на рейсах длительностью меньше пяти часов.
Пассажирам будут предлагать лишь воду и горячие напитки.
Решение, заявили в авиакомпании, позволит сохранить цену на перелеты на прежнем уровне в условиях подорожания топлива и увеличения аэропортовых сборов.
Необходимо отметить, что при вылетах из Санкт-Петербурга авиакомпания предлагает услугу дополнительного заказа питания «Ресторан на борту». <...> Подобная услуга при вылетах из базового аэропорта Внуково на данный момент находится в стадии разработки, а её внедрение планируется уже в текущем летнем сезоне.
Подорожание авиационного топлива в 2018 году обошлось российским авиакомпаниям в 50 миллиардов рублей дополнительных издержек. «Аэрофлот» из-за этого трижды за год поднимал топливный сбор на внутренних рейсах.