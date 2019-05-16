Во Франции после 17 лет розыска задержали одного из лидеров баскских террористов

Во Франции правоохранительные органы задержали одного из бывших лидеров баскской террористической группировки ЭТА 68-летнего Йосу Уррутикоечеа (также известен как Йосу Тернера), который находился в розыске 17 лет.

Тернера был задержан около больницы во французских Альпах.

Власти Испании разыскивали Тернеру с 2002 года по делу о нападении на полицейскую казарму в Сарагосе в 1987 году, в результате которого погибли 11 человек. На момент исчезновения он был депутатом баскского парламента.

Во Франции Тернера был заочно приговорен к восьми годам заключения за руководство террористической организацией, пишет BBC News. В МВД Испании заявили, что будут просить о его экстрадиции.

Группировка ЭТА выступала за независимость Страны басков от Испании. В ходе совершенных ею нападений погибли более 800 человек. В мае 2018 года группировка объявила о прекращении своего существования. Сообщение было распространено в том числе в виде аудиозаписи, сделанной Йосу Тернерой.