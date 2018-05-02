Баскская террористическая группировка ЭТА объявила о самороспуске. Ее жертвами стали более 800 человек

Баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила, что прекращает свое существование. Ее заявление опубликовало испанское издание El Diario.

В заявлении говорится, что ЭТА решила полностью распустить все свои структуры. При этом группировка отметила, что конфликт с Испанией продолжается.

Ранее ЭТА распространила другое заявление, в котором признала свою ответственность за гибель многих людей, включая тех, кто не был напрямую вовлечен в конфликт с Испанией. «За долгое время вооруженной борьбы мы причинили много боли <…> Мы очень сожалеем об этом», — говорилось в заявлении.