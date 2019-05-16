Участники акции протеста в Екатеринбурге разошлись

Большинство участников акции против постройки храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга разошлись.

Как сообщает Znak, в сквере остаются 250-300 человек, которые отошли от заграждения и поют песни. Сотрудники полиции им не препятствуют.

На акции был задержан один мужчина — как пояснили полицейские, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и «еле стоял на ногах».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский посетил акцию и заявил, что в ближайшие три недели будет проведен массовый опрос горожан по поводу строительства храма. Он также пообещал, что на это время работы в сквере будут приостановлены.