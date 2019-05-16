Митя Алешковский проиграл иск к «Аэрофлоту» о восстановлении платинового статуса в бонусной программе

Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директора издания «Такие дела» Мити Алешковского к компании «Аэрофлот».

Алешковский просил суд восстановить его статус в программе лояльности «Аэрофлота» и вернуть накопленные мили.

«Исковые требования Алешковского оставлены без удовлетворения», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Авиакомпания в ноябре 2018 года аннулировала платиновый статус Алешковского после того, как он раскритиковал в соцсетях главу «Аэрофлота» Виталия Савельева, запретившего сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе.

Журналист публично извинился, но «Аэрофлот» отказался восстанавливать его статус, указав, что действует в соответствии с правилами программы. В феврале Алешковский подал на «Аэрофлот» в суд.