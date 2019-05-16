Семья бин Ладена финансировала футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед». В следующем сезоне он будет играть в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получал финансовую помощь от семьи основателя «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена. Такие данные в суде Лондона предоставил адвокат принца Саудовской Аравии Абдуллы, который ведет борьбу за контроль над клубом с бизнесменом Кевином Маккейбом.

По словам адвоката, клуб получил от одного из членов семьи бин Ладена 3,5 миллиона фунтов стерлингов займа — в клубе называли это «Операцией Дельта». Маккейб, как утверждается, знал о происхождении этих средств.

«Шеффилд Юнайтед» в сезоне 2018-2019 занял второе место в и получил право в следующем году выступать в Премьер-лиге.

Осама бин Ладен — выходец из одной из наиболее богатых семей Саудовской Аравии. Его отец сделал многомиллиардное состояние на строительном бизнесе.