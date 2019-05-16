На здании управления патриархии в Москве повесили плакат «Извинись за Екб»

В Чистом переулке в Москве на заборе здания столичного управления патриархии повесили плакат «Извинись за Екб». Рядом со зданием зажгли дымовые шашки. Акцию устроила группа, которая называет себя «Ассоциацией народного сопротивления».

В Екатеринбурге четвертый день подряд продолжаются массовые акции против строительства православного храма на месте сквера в центре города. В общей сложности за это время были задержаны около 100 человек. В акциях принимают участие по несколько тысяч протестующих.