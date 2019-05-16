США внесут Huawei в черный список. Китайскому производителю могут запретить сделки с американскими компаниями

Министерство торговли США заявило о решении внести китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в черный список, сообщает Reuters.

Решение вступит в силу в ближайшие дни. После этого Huawei не сможет без разрешения правительства США покупать компоненты и технологии американских производителей. Это, как отмечает The Washington Post, касается в том числе операционной системы Android от Google, которую использует Huawei.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит в стране чрезвычайное положение для защиты информационных технологий от внешних угроз, в частности, промышленного шпионажа. Указ позволяет министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны.

Huawei заявила, что наложенные на компанию ограничения навредят американским потребителям, но выразила готовность доказать властям США безопасность своей продукции, сообщает AP.

Huawei столкнулась с противодействием властей США и ряда других стран из-за подозрений в передаче информации властям Китая (прямые доказательства этому публично представлены не были). Из-за этого, в частности, в США приняли закон, запрещающий правительству и его подрядчикам покупать продукцию Huawei. Кроме того, компанию обвиняли в мошенничестве и краже технологий.