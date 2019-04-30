Vodafone обнаружила уязвимости в оборудовании Huawei. Компанию давно подозревают в краже информации для властей Китая

Сотрудники фабрики Huawei в Китае Kin Cheung / AP / Scanpix / LETA

Китайская компания Huawei на протяжении нескольких лет оставляла в оборудовании для европейских клиентов оператора связи Vodafone. Об этом в Vodafone рассказали агентству Bloomberg. Уязвимости находили в период с 2009 по 2011 годы — в домашних WiFi-роутерах и в оборудовании для вышек сотовой связи. В 2011 году Vodafone, собрав достаточное количество данных, обратилась в Huawei с просьбой устранить их.

Через год уязвимости были исправлены, утверждают в Vodafone, однако источники Bloomberg сообщают, что на устройствах, поставляемых на рынки Великобритании, Германии, Испании и Португалии, они оставались и после этого времени. В самой Huawei заявляли, что обнаруженные недостатки были случайными техническими ошибками, а не бэкдорами. При этом некоторые потенциальные уязвимости в домашних WiFi-роутерах компания отказались устранять, заявив, что они необходимы для корректной работы устройств.

В последние месяцы компания Huawei столкнулась с жестким противодействием властей США и некоторых других стран, которые считают, что компания может передавать информацию властям Китая (о каких-то прямых доказательствах этого публично не сообщалось). Из-за этого, в частности, в США был принят закон, запрещающий правительству и его подрядчикам покупать продукцию Huawei. Vodafone публично призывала власти США отказаться от запретительных мер в отношении Huawei, так как это затормозит и сделает более дорогим развертывание сетей 5G в стране.