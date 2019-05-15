Россия разгромила Италию со счетом 10:0 на чемпионате мира по хоккею

Российские хоккеисты обыграли национальную команду Италии со счетом 10:0 на чемпионате мира, который проходит в Словакии. Эта победа стала в истории сборной России, отмечает Championat.com.

Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Михаил Григоренко и Никита Кучеров забили по одной шайбе в ворота итальянцев, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов — по две.

До этого на чемпионате мира Россия провела матчи с Норвегией, Австрией и Чехией. Все они закончились победой российских хоккеистов. Следующий матч россияне проведут 18 мая против Латвии.