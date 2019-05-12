Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею в своем втором матче на чемпионате мира в Словакии 12 мая обыграла команду Австрии со счетом 5:0.

Шайбы во встрече забросили Евгений Дадонов (12-я и 40-я минуты), Никита Кучеров (34-я минута), Иван Телегин (34-я минута), Илья Ковальчук (45-я минута).

В стартовой встрече против норвежцев, состоявшейся 10 мая, россияне победили со счетом 5:2.

На групповом этапе Россия также сыграет против Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. Финал ЧМ пройдет 26 мая.