«Открытые медиа» подали в суд на Роскомнадзор из-за отказа признать издание средством массовой информации

Редакция издания подала иск против Роскомнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию иска. 15 апреля он был зарегистрирован Таганским судом Москвы.

«Открытые медиа» требуют, чтобы Роскомнадзор в законном порядке рассмотрел их заявление на регистрацию в качестве СМИ. «Нам нужна лицензия — чтобы репортеры чувствовали себя уверенно, чтобы попадать в сюжеты „Яндекс.Новости“, чтобы другие СМИ не боялись на нас ссылаться, да много причин», — заявила главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил РБК, что издание подавало документы на регистрацию в неполном виде и со множеством формальных нарушений. В свою очередь «Открытые медиа» утверждают, что Роскомнадзор требовал от них «сведений, предоставление которых не предусмотрено законодательно».

«Открытые медиа» подавали заявления о регистрации в качестве СМИ в декабре 2018 года и в феврале 2019-го. Роскомнадзор в первый раз ответил отказом, потребовав предъявить нотариально заверенную копию паспорта Юлии Ярош. Во второй раз ведомство попросило предоставить информацию об учредителях издания.