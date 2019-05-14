В США супруги с онкологическими заболеваниями взыскали с производителя гербицида два миллиарда долларов

Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Bayer заплатить более двух миллиардов долларов по иску супругов, у которых диагностировали после использования гербицида с глифосатом Roundup.

Супругам поставили диагнозы в 2011 и 2015 годах (сейчас и муж, и жена находятся в ремиссии). Они утверждают, что причиной заболеваний стал гербицид Roundup, которым они пользовались более 30 лет.

Присяжные пришли к выводу, что Bayer не предупредила покупателей гербицида о том, что он может вызывать рак. Истцам присудили 2,055 миллиарда долларов. Reuters отмечает, что суд вышестоящей инстанции, скорее всего, снизит сумму компенсации. Bayer уже заявила, что будет обжаловать вердикт.

В США к Bayer подано более 13 тысяч исков из-за гербицида Roundup. Ранее суды рассмотрели два из них и обязали компанию выплатить около 150 миллионов долларов.

Иски из-за Roundup начали подавать после того, как в 2015 году Международное агентство по изучению рака признало содержащийся в гербициде глифосат «вероятно канцерогенным для человека».

Гербицид Roundup с 1970-х годов производила компания Monsanto, которую Bayer в 2016 году купила за 66 миллиардов долларов.