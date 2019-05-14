После двух дней торгов на бирже стоимость Uber снизилась на 13 миллиардов долларов

Стоимость акций Uber во второй день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упала почти на 11% до 37,1 доллара за акцию. Капитализация компании снизилась до 62,2 миллиарда долларов.

В первый день торгов акции Uber упали на 7,6% — до 41,6 доллара за акцию. По итогам первого дня на бирже капитализация составила 69,7 миллиарда долларов.

Глава Uber Дара Хосровшахи в письме сотрудникам заявил, что компанию ожидает «тяжелый период на рынках на протяжении ближайших месяцев», пишет CNBC.

Торги акциями Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже начались 10 мая по цене 42 доллара за акцию. Это было на три доллара ниже цены IPO. После IPO рыночная стоимость Uber составила 75,5 миллиарда долларов (с учетом акций, ограниченных в обращении, — 82,4 миллиарда).