Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже оказалась ниже цены IPO

Торги акциями Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже 10 мая начались с 42 долларов за акцию. Это ниже цены IPO, составившей 45 долларов за акцию.

Как сообщает CNBC, в первый день стоимость акций Uber упала на 7,6% и к окончанию торгов составила 41,57 доллара за акцию.

В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) Uber привлек 8,1 миллиарда долларов, продав 180 миллионов акций по 45 доларов каждая. Стоимость бумаг приблизилась к нижней границе ценового диапазона — компания планировала продавать акции по цене от 44 до 50 долларов за штуку.