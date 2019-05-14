Полиция уехала с места акции протеста в Екатеринбурге. Там все еще остаются протестующие
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Сотрудники полиции начали разъезжаться от сквера в Екатеринбурге, где происходит противостояние между противниками строительства храма и его сторонниками, сообщает 66.ru.
Как пишет Itsmycity, сейчас на улицах возле сквера нет ни одной полицейской машины. Там остаются около ста участников акции протеста.
Между участниками акции и сторонниками строительства сквера усиливается противостояние. Обе стороны швыряют друг в друга бутылками (правда пластиковыми) и переходят на мат.