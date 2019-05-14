Сенаторы Тед Круз из Республиканской партии и демократ Джин Шахин подготовили проект санкций в отношении компаний, участвующих в проекте , сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Документ, который пока пока не опубликован и не внесен на рассмотрение верхней палаты Конгресса, предполагает запрет на въезд в США руководству компаний, задействованным в прокладке газопровода, и заморозку их активов в американских банках.

Речь, в частности, идет о компаниях, обладающих технологией укладки труб в море и соответствующим флотом — в первую очередь о швейцарской Allseas и Saipem из Италии.

Источники Bloomberg также подтвердили существование такого законопроекта, добавив, что предполагаемые санкции также включают в себя запрет для американских компаний страховать суда, задействованные в строительстве «Северного потока — 2».

США в 2014 году ввели в отношении России санкции из-за присоединения Крыма и роли Москвы в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. Ограничительные меры, в числе прочего, затронули крупнейшие российские компании, в том числе нефтегазовые, затруднив им доступ к зарубежному финансированию, а также некоторым технологиям и оборудованию.