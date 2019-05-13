В Екатеринбурге прокурор попросил дать пожизненный срок предполагаемому серийному насильнику

Гособвинитель попросил суд приговорить к пожизненному заключению жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве, грабежах и изнасилованиях, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, 48-летний мужчина совершил первое изнасилование в 1992 году, напав на 15-летнюю девочку, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на прокуратуру.

Ранее мужчину осудили на 15 лет лишения свободы за убийство, изнасилования и разбойные нападения. После освобождения в 2009 году, как считает следствие, он убил 24-летнюю женщину и изнасиловал несколько женщин в 2009-2014 годах.

От действий обвиняемого пострадали 12 девушек и девочек, рассказал представитель регионального СК. РИА Новости сообщает со ссылкой на прокуратуру, что мужчину обвиняют в 32 .