Жительница Оренбургской области получила полтора года колонии за заказ по интернету запрещенного препарата для похудения
Двух жительниц Оренбургской области осудили после заказа через интернет препарата для снижения веса. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В декабре 2018 года женщины заказали из Казахстана препарат для похудения, содержащий сильнодействующее вещество сибутрамин, свободный оборот которого в России запрещен. По информации транспортной прокуратуры, фигурантки дела об этом знали. Одна из них была задержана сотрудниками таможни при получении посылки в Орске.
Женщинам предъявили обвинения в контрабанде сильнодействующих средств. Новотроицкий городской суд Оренбургской области приговорил одну из них к полутора годам лишения свободы условно, вторую — к полутора годам колонии общего режима.
В апреле на жительницу Екатеринбурга завели уголовное дело из-за заказа в Польше антидепрессанта бупропион. Экспертно-криминалистическая служба таможни посчитала, что лекарство — производное запрещенного наркотического средства.