«Это команда звезд хоккея, они и выигрывают». Путин объяснил свои победы в матчах Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин заявил, что часто побеждает в матчах Ночной хоккейной лиги, потому что играет вместе с гениальными игроками и звездами.

«Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем. Они звезды, они и выигрывают, это закономерно», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин также добавил, что счет в матчах, в которых он принимает участие, не важен, поскольку речь идет не о настоящем спортивном поединке, а о дружеской, товарищеской встрече.

10 мая Владимир Путин принял участие в очередном матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Играя за команду «Легенды хоккея», он забросил восемь шайб в ворота сборной Лиги. Встреча закончилась со счетом 14:7 в пользу команды Путина. За его команду играли министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов и Павел Буре. За команду соперников выступали губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, бизнесмены Владимир Потанин и Геннадий Тимченко. После матча президент, приветствуя трибуны, запнулся о красный ковер и упал на льду.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов российского хоккея. В ней принимают участие любительские команды всех возрастов. Лига проводит ежегодный турнир — Всероссийский фестиваль по хоккею.