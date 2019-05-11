Предложение разделить Facebook и принадлежащие ей WhatsApp и Instagram на отдельные компании не поможет решить , стоящие перед соцсетью. Об этом глава Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью каналу France Info, сообщает TechCrunch.

«Прочитав [колонку сооснователя Facebook Крис Хьюза], я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год… в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы», — сказал Цукерберг.

Он также заявил, что в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году. «Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес», — цитирует Цукерберга TechCrunch.

Вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг написал колонку для The New York Times, в которой также выразил мнение, что раздел Facebook нецелесообразен. «За успех нельзя наказывать. <…> Facebook не надо дробить — над ним надо установить контроль», — заявил Клегг.

Сооснователь Facebook Крис Хьюз в своей колонке для The New York Times 9 мая призвал правительство США ограничить влияние соцсети и власть Марка Цукерберга. Хьюз предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.