Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину отпустили из полиции
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Участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину и четверых ее друзей отпустили из отделения полиции в Москве. Об этом сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов.
Он заявил «Медиазоне», что рассмотрение административного дела Никульшиной назначили на 22 мая, а остальных задержанных — на 21 мая.
Никульшина и четверо ее друзей были задержаны 8 мая. Их оставили на ночь в ОВД «Тверской», не объяснив причину задержания. На следующий день на них были составлены протоколы об отказе пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.
Кроме того, 9 мая в Москве была задержана подруга Никульшиной Александра Альбова и ее молодой человек. Причина их задержания не сообщалась.