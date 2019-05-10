Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину отпустили из полиции

Участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину и четверых ее друзей отпустили из отделения полиции в Москве. Об этом сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов.

Он заявил «Медиазоне», что рассмотрение административного дела Никульшиной назначили на 22 мая, а остальных задержанных — на 21 мая.

Никульшина и четверо ее друзей были задержаны 8 мая. Их оставили на ночь в ОВД «Тверской», не объяснив причину задержания. На следующий день на них были составлены протоколы об пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Кроме того, 9 мая в Москве была задержана подруга Никульшиной Александра Альбова и ее молодой человек. Причина их задержания не сообщалась.