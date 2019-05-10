Участник съемок «Матрицы» сообщил о перезапуске фильма с участием Вачовски

Американский режиссер и каскадер Чад Стахелски сообщил в интервью Yahoo Movies, что сестры Лана и Лилли Вачовски занимаются продолжением фильма «Матрица».

«Я очень счастлив, что Вачовски не просто делают „Матрицу“, но расширяют то, что мы все любили», — сказал Чад Стахелски. Он не смог уточнить, выступают ли сестры Вачовски в качестве режиссеров нового фильма. «Я не уверен на счет Ланы», — сказал он.

Чад Стахелски отметил, что будет готов пойти работать каскадером в новом фильме. В оригинальной трилогии он был дублером исполнителя главной роли Киану Ривза.

В марте 2017 года о перезагрузке «Матрицы» сообщило издание The Hollywood Reporter, сославшееся на источники. Тогда не сообщалось, участвуют ли Вачовски в проекте.

Антиутопия «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. В 2003 году вышли два сиквела фильма: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Исполнитель главной роли Киану Ривз ранее говорил, что не согласится сниматься в продолжении франшизы, если в нем не будут участвовать сестры Вачовски.