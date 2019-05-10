Мария Бутина заявила, что ее «заметки и анализ» передавали в МИД РФ

Россиянка Мария Бутина, в США, заявила, что зампред ЦБ РФ Александр Торшин передавал полученные от нее материалы в МИД РФ. Об этом она сообщила в телефонном интервью National Public Radio, выдержки из которого приводит Associated Press.

Бутина рассказала, что для нее было честью знать, что чиновники министерства иностранных дел могут посчитать ее «заметки и анализ» ценными.

Мария Бутина отметила, что должна была зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента, но не сделала этого, поскольку ее действия были открытыми и она не была шпионом.

Бутина добавила, что не опасается за свою безопасность из-за того, что ее депортируют в Россию после того, как она отбудет тюремный срок. После возвращения она хочет уехать в Сибирь и стать профессором.