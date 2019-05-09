На Украине вандалы частично разрушили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны, установленный в селе Междуречье в Днепропетровской области Украины, был поврежден в ночь на 9 мая, сообщает региональная полиция.

Две из трех гранитных плит, из которых состоит памятник, были частично разрушены. На одной из плит изображен вооруженный солдат, на второй написано, что в 1941-1943 годах здесь были похоронены 64 советских воина.

В Вене в конце апреля и начале мая дважды обливали краской памятник советским воинам-освободителям.