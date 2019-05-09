Мэрия Москвы опубликовала сведения о доходах Собянина. За год он заработал 7,6 миллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,6 миллиона рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте мэрии. Это на один миллион рублей больше, чем за год до этого.

В собственности мэра находится гараж площадью 26,8 квадратных метра, в пользовании — квартира площадью более 308 квадратных метров. Информации об имуществе его родственников в декларации нет.

Самый большой доход среди чиновников правительства Москвы задекларировал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Он заработал 81,3 миллиона рублей.