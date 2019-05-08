Жители Тверской области получили сообщение о химической угрозе. Это объяснили сбоем, вызванным системой защиты от грозы

Утром 8 мая жителей Тверской области по радио и телеканалам предупредили об угрозе радиационного и химического заражения, сообщает местное издание «Афанасий-бизнес».

Сигнал об опасности был в эфире 15 минут. Сообщения содержали просьбу выключить газ, свет и воду, собрать документы, плотно закрыть окна и двери, а также воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Как пишет ТАСС, они вызвали множество звонков от граждан в спасательные службы региона.

В управлении МЧС по Тверской области «Афанасий-бизнес» заявили, что радиационной и химической угрозы в регионе нет. Сообщения об этом были «проверкой связи», их передали в связи с «техническими мероприятиями» на областном радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ), добавили в МЧС.

Но в РТПЦ уточнили, что это была не проверка связи, а техническая ошибка. «Накануне синоптики сообщили, что к Твери приближается грозовой фронт. Поэтому сотрудники телецентра решили установить систему грозозащиты. В результате некоторой ошибки произошло замещение сигнала на видеосигнал МЧС о чрезвычайной ситуации, который и увидели телезрители», — заявил пресс-секретарь Российской телевизионной и радиовещательной сети Игорь Степанов.