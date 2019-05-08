Мэр Казани отправил сотрудников исполкома и депутатов городской думы месяц обедать в школьных столовых

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил сотрудникам исполкома и депутатам городской думы в течение месяца обедать в школьных столовых. Таким образом, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, планируется проверить качество питания в учебных заведениях.

«Мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», — заявил Метешин.

Питаться сотрудникам исполкома и депутатам предстоит на 69 рублей в день — столько стоит обед в казанских школах для учеников 5-11 классов.

По данным, которые Минпросвещения приводило в апреле, одноразовым горячим питанием в России обеспечены чуть более 63% учеников школ.

Во многих российских регионах ученики из малообеспеченных семей получают в школах бесплатное питание. В начале мая жительница Волгограда Лилит Петросян разместила на сайте Change.оrg обращение, в которой рассказала, что бесплатное питание в школах сильно отличается в худшую сторону от платного, и призвала закрепить единый рацион для всех школьников. В Минпросвещения, по данным «Коммерсанта», обещали провести проверку школьного питания по всей России.