Глава Одинцовского района обратился в прокуратуру из-за назначения националиста Демушкина замглавы Барвихи

Глава Одинцовского района Подмосковья Андрей Иванов обратился в прокуратуру в связи с назначением недавно вышедшего из колонии националиста замглавы администрации сельского поселения Барвихинское.

Иванов, как сообщает «Интерфакс», считает, что Андрей Ходырев, который назначил Демушкина своим заместителем, является нелегитимным исполняющим обязанности главы администрации Барвихинского.

В свою очередь в администрации назначение Демушкина назвали законным.

Андрей Ходырев стал главой администрации сельского поселения Барвихинское вскоре после того, как в апреле с этой должности был уволен Герман Потапчук. Власти Одинцовского района считают его незаконным, а все последующие назначения в администрации Барвихинского — нелегитимными.

В феврале в рамках реформы местного самоуправления в Подмосковье сельское поселение Барвихинское упразднили и перевели в подчинение Одинцовскому городскому округу. 7 июня будет избран глава округа, после чего полномочия глав сельских поселений и администраций прекратятся.