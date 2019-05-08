Освободившийся из колонии националист Дмитрий Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Подмосковье

Националист Дмитрий Демушкин, в феврале из колонии, подтвердил «Медиазоне», что назначен заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское в Подмосковье.

Также Демушкин стал главным специалистом местного отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту. «Сегодня подписали приказ, культурой и спортом я там буду заниматься и еще организационными вопросами. Завтра уже на работу выхожу в 10:00», — сказал Демушкин.

Ранее телеграм-канал White News опубликовал распоряжение исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское Ходырева о приеме Демушкина на работу. При этом в документе не было даты, подписи и печати.

РБК со ссылкой на документы, предоставленные Демушкиным, пишет, что Ходырев стал руководителем администрации Барвихинского 6 мая. Решение о назначении принял его предшественник Константин Гавриков в связи с уходом в отпуск без сохранения зарплаты. Однако, по данным ЕГРЮЛ, главой сельского поселения Барвихинское является Герман Потапчук, отмечает РБК.

В феврале губернатор Московской области поручил упразднить сельское поселение Барвихинское в связи с его переводом в подчинение Одинцовскому городскому округу.