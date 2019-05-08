Беглов попросил правительство поддержать транспортные проекты Петербурга на 440 миллиардов рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил правительство РФ внести 17 инфраструктурных объектов города стоимостью 440 миллиардов рублей в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Об этом говорится в письме Беглова на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей».

Среди проектов — пассажирское железнодорожное кольцо внутри Петербурга стоимостью 170 миллиардов рублей, планируемое по аналогии с Московским центральным кольцом. Также предусмотрено строительство Широтной магистрали за 156 миллиардов рублей (ранее называлась Восточным скоростным диаметром), юго-западного железнодорожного обхода за 52,2 миллиарда рублей, реконструкция Приморского и Московского шоссе.

Все проекты должны быть построены до конца 2024 года при софинансировании из федерального бюджета. Всего в плане Беглова проектов на общую сумму в 6,3 триллиона рублей.

По словам представителя администрации Петербурга, предложенные проекты пока не прошли фильтр аналитического центра правительства для включения в магистральный план с 2020 года из-за плохой подготовки документов.