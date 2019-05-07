«Коммерсант» назвал главной версией катастрофы SSJ 100 ошибки пилотов

Действия пилотов во время посадки Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево привели к катастрофе, в которой погиб 41 человек. Эта версия является доминирующей в расследовании уголовного дела о крушении самолета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Издание перечисляет основные ошибки пилотов, выполнявших рейс «Аэрофлота» из Москвы в Мурманск 5 мая. Первая из них — решение пилотов лететь через грозовой фронт. Через 14 минут после начала полета командир экипажа Денис Евдокимов сообщил по резервному каналу связи, что в самолет попала молния, из-за чего отключилась автоматика.

Вторая ошибка — летчики поторопились вернуться и приземлиться в Шереметьево вместо того, чтобы продержаться в воздухе некоторое время и выжечь лишний керосин. В результате самолет садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности при посадке.

Наконец, опрошенные газетой эксперты указывают на ошибки при приземлении: пилоты не сумели правильно зайти на посадку в ручном режиме и превысили путевую скорость, а затем усугубили ситуацию, не справившись с отскоками самолета от взлетно-посадочной полосы. После второго такого «прыжка» стойки шасси пробили топливные баки, и начался пожар в двигателе.

Погибшие в катастрофе пассажиры располагались в хвостовой части самолета — они получили серьезные травмы еще во время «прыжков» лайнера и выбраться из салона самостоятельно не могли, указывает издание. «Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание», — пишет «Коммерсант».

Следственный комитет называл среди основных версий катастрофы недостаточную квалификацию пилотов, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия.