Google представила новые смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL. Они стоят 399 и 479 долларов

Компания Google представила смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL на конференции для разработчиков I/O 2019. Новые устройства — это бюджетные версии Pixel 3 и Pixel 3 XL, поступивших в продажу осенью 2018 года.

Смартфоны оснащены фронтальной камерой на 8 мегапикселей и задней камерой на 12 мегапикселей (техножурналисты называют камеры этих устройств одними из лучших на рынке). Объем памяти новинок — от 64 до 128 гигабайтов. Емкость аккумулятора Pixel 3а составляет 3000 миллиампер-час, Pixel 3а XL — 3700 миллиампер-час.

Смартфоны поступят в продажу с 7 мая в 13 странах; в России смартфон официально продавать не будут. Pixel 3а стоит от 399 долларов (26 тысяч рублей), Pixel 3a XL — от 479 долларов (31,3 тысячи рублей).