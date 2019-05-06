В Норильске пассажирский «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в Норильске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы, после чего тот выкатился на грунт.

На борту лайнера находились более 100 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент в Норильске произошел на следующий день после того, как в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет «Аэрофлота». При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек.