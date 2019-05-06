Палестинские группировки договорились о прекращении огня с Израилем

Палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» объявили, что заключили соглашение о прекращении огня с Израилем.

Перемирие вступило в силу в 04:30 6 мая, сообщает The Jerusalem Post. Утром израильские военные сняли все ограничения для жителей приграничных с Газой районов.

За минувшие выходные палестинцы запустили из сектора Газа более 700 ракет по территории Израиля. Система «Железный купол» сумела перехватить 173 ракеты.

В результате обстрелов погибли четверо израильтян и более 20 палестинцев.

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