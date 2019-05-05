Израиль и ХАМАС два дня обмениваются ударами. Нетаниягу приказал отправить к границе с сектором Газа дополнительные танки и артиллерию

Авиаудар ВВС Израиля по зданию в секторе Газа Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA

Обострение в регионе началось 3 мая. На границе сектора Газа и Израиля в пятницу проходили традиционные акции протеста против блокады региона. Во время одной из акций двое солдат армии Израиля, охранявшие забор на линии разграничения, были ранены из огнестрельного оружия. В ответ израильский беспилотник поразил пост ХАМАС на территории сектора, жертвами удара стали два боевика. За этим последовали стычки участников демонстраций с солдатами на линии разграничения, в результате которых пострадали около 50 человек.

За сутки из Газы по Израилю выпустили 450 ракет. Массированный обстрел начался рано утром 4 мая и, по состоянию на день 5 мая, продолжается. Примерно треть из снарядов была перехвачена системой «Железный купол», 70% из оставшихся упали в незаселенной местности. В результате попаданий ракет погибли три человека — как отмечает Reuters, это первый с 2014 года случай гибели мирных жителей Израиля при обстрелах из Газы.

Ракета, выпущенная из сектора Газа по Израилю Mohammed Saber / EPA / Scanpix / LETA

Израиль поразил в секторе Газа 220 целей. Военные отчитались об атаках по складам и командным пунктам ХАМАС и местам запуска ракет, а также по группе боевиков «Исламского джихада». Жертвами авианалетов стали восемь человек, в том числе беременная женщина и ее годовалая дочь (израильские военные утверждают, что они погибли от случайного попадания ракеты, выпущенной ХАМАС). В результате одного из авианалетов был разрушен офис турецкого информагентства «Анадолу».

Как долго будет продолжаться эскалация, неясно. Днем 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал приказ военным продолжать нанесение массированных ударов, а также переправить к границе с сектором дополнительные танки, пехоту и артиллерию. Политик заявил, что ХАМАС заплатит «высокую цену» за обстрелы. Переговоры о прекращении огня, посредником в которых обычно выступает Египет, по данным газеты «Гаарец», на данный момент не ведутся.

Григорий Левченко