Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели «Курска»

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга, рассказывающего о гибели российской подводной лодки в 2000 году.

Как рассказали «Интерфаксу» в компании-прокатчике «Экспонента Фильм», картина выйдет на экраны 27 июня 2019 года. В министерстве добавили, что лента выйдет с возрастным рейтингом 16+.

Премьера «Курска», снятого продюсерской компанией Люка Бессона EuropaCorp по книге Роберта Мура «Время умирать», состоялась в сентябре 2018 года на кинофестивале в Торонто. Главные роли в картине сыграли Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс.