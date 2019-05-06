«Коммерсант»: Huawei претендует на поставку оборудования для МТС по «закону Яровой»

Китайская компания Huawei может поставить мобильному оператору МТС и интернет-провайдеру МГТС оборудование для исполнения « », сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Huawei рассматривается как поставщик оборудования для систем хранения данных в рамках решения, разработанного российской компанией «Норси-Транс». По словам источников газеты, «Норси-Транс» провела тесты и установила, что может использовать только продукцию Huawei.

Кроме Huawei российская компания тестировала оборудование американской Western Digital, рассказал гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников. Он не стал комментировать выбор поставщика.

В Huawei и МТС не комментировали эту информацию.

В разных странах мира компанию Huawei подозревают в передаче информации властям Китая. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии, Новой Зеландии.