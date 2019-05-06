Фонд Льва Пономарева «В защиту прав заключенных» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом»

Мещанский суд Москвы назначил фонду «В защиту прав заключенных», который возглавляет Лев Пономарев, административный штраф в 300 тысяч рублей.

Фонд признан виновным в том, что не внес свои данные в реестр «иностранных агентов».

В апреле на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом» были оштрафованы две других организаций, возглавляемых Львом Пономаревым, — движение «За права человека» и «Горячая линия».

«В защиту прав заключенных», «Горячая линия» и «За права человека» были признаны иностранными агентами по итогам внеплановой проверки Минюста, проведенной в феврале. Организации с таким статусом не согласились.