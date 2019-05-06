Фонд Льва Пономарева «В защиту прав заключенных» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом»
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Мещанский суд Москвы назначил фонду «В защиту прав заключенных», который возглавляет Лев Пономарев, административный штраф в 300 тысяч рублей.
Фонд признан виновным в том, что не внес свои данные в реестр «иностранных агентов».
В апреле на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом» были оштрафованы две других организаций, возглавляемых Львом Пономаревым, — движение «За права человека» и «Горячая линия».
«В защиту прав заключенных», «Горячая линия» и «За права человека» были признаны иностранными агентами по итогам внеплановой проверки Минюста, проведенной в феврале. Организации с таким статусом не согласились.